Fem valgtemaer i fokus de næste fire år

Egedal Byråds syv partier er blevet enige om at realisere fem politiske emner i den kommende byrådsperiode. De er skrevet ind i et tillæg til den konstitueringsaftale, der skal endeligt vedtages på det konstituerende møde onsdag aften, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For det første skal den økonomiske politik tages op til revision i 2018. Punkt nummer to pålægger byrådet at træffe politisk beslutning om etablering af nye plejeboliger og bo- og opgangsfællesskaber i 2018, så de kan stå indflytningsklare i 2021, hvor prognosen for antallet af ældre med demens indikerer, at der er brug for yderligere 30 plejeboliger til demente.