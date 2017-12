DF'er arbejder med kriminelle

Det var bombemanden Lors Doukaievs forsøg på terror på Hotel Jørgensen i København den 10. september 2010, der fik hende til at melde sig ind i Dansk Folkeparti, og efter et par generalforsamlinger og et årsmøde i partiet var hun klar til at stille op til kommunalvalget for første gang til kommunalvalget i år. Her fik hun en andenplads på partilisten, og fra 1. januar 2018 afløser hun Flemming Schandorff som det ene af DF's to medlemmer af byrådet.