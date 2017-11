Ib Sørensen (S) og Karsten Søndergaaard (V) fik hver seks mandater til deres respektive partier, og de er også henholdsvis 1. viceborgmester og borgmester i det nye byråd. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Alle partier i konstituering med Karsten Søndergaad som borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle partier i konstituering med Karsten Søndergaad som borgmester

Egedal KV17 - 22. november 2017 kl. 01:31 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken lidt over et natten til onsdag kunne borgmester Karsten Søndergaard (V) meddele, at samtlige partier havde indgået en konstitueringsaftale med ham som borgmester.

- Som I jo kan høre, får jeg lov at fortsætte som borgmester i fire år, og det er jeg jo rigtig, rigtig glad for, sagde borgmesteren, der bebudede, at han fortsat vil arbejde for at skabe det bredest mulige samarbejde.

Konstitueringsaftalen indebærer, at alle syv partier får plads i Økonomiudvalget med ni medlemmer. S og V får hver to, mens de øvrige får et medlem hver.

Der bliver etableret seks stående udvalg, idet Børne- og Skoleudvalget deles i to.

- Der bliver et Skoleudvalg, og et Familieudvalg eller hvad vi nu vil kalde det, sagde borgmesteren.

De stående udvalg får hver fem medlemmer med undtagelse af Social- og Sundhedsudvalget, der får syv.

Viceborgmesterposterne fordeles med 1. viceborgmesterposten til S og 2. viceborgmesterposten til LA.

Derudover fordeles posterne som følger:

Planudvalget: Formand: S. Næstformand: V.

Teknik- og Miljøudvalget: Formand: V. Næstformand: DF.

Familieudvalget: Formand: V, Næstformand: R.

Skoleudvalget: Formand: V. Næstformand: SF.

Social- og Sundhedsudvalget. Formand: S. Næstformand: DF.

Kultur- og Erhvervsudvalget: Formand: K. Næstformand: LA.

Der vil være borgerligt flertal i alle udvalgene, og med hensyn til honorering går Egedal Byråd op til de maksimale, som det må, og der gives honorar til næstformændene i udvalgene.

Karsten Søndergaard oplyste i øvrigt, at partierne har aftalt at mødes næste tirsdag for at forhandle aftalen helt på plads.