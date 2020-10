Zleep Hotels nu åbnet i Lyngby med nyt produkt

Det er første gang, at Zleep Hotels introducerer de nye hotellejligheder. Et produkt, hotelkæden selv kalder 'Zleep Living'.

Større rum og køkken

Som navnet antyder, er værelserne tænkt til længerevarende ophold. Helt konkret er værelserne 50 procent større end et almindeligt hotelværelse og rummer et lille køkken, der giver gæster mulighed for selv at lave mad under opholdet.