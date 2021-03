Wow! Letbane til tiden!

Foto: Justin Hummerston

Det Grønne Område - 18. marts 2021 kl. 21:00 Kontakt redaktionen

Dorthe la Cour M-KB (K)

DEBAT Det kan lyde mærkeligt, at jeg som letbanemodstander næsten ikke kan vente til at Letbanen begynder at køre. Men det er helt rigtigt, og skyldes flere ting.

Jo hurtigere den etableres, jo bedre for borgerne og vores hårdt prøvede forretningsliv i Lyngby Centrum. Etableringen af Letbanen giver nu og i de kommende år trafikale udfordringer, det larmer og ser ikke pænt ud. Så jo hurtigere jo bedre. Det er derfor dejligt, når Hovedstadens Letbane klart melder ud, at de satser på at køre til tiden, og afviser at være halvandet år forsinket. Pyha - sikke en lettelse!

Og hvem ved om Hovedstadens Letbane bliver det milliardprojekt, som ikke passer på begrebet The Iron Law of Planning. Bent Flyvbjerg, professor ved Harvard Universitet, står bag begrebet. Flyvbjerg ved en hel del om kæmpeprojekter. The Iron Law siger frit oversat, at kæmpeprojekter ikke holder tidsplanen, bliver dyrere end anslået, og ikke skaber de gevinster, man forventer.

Så måske bliver Hovedstadens Letbane banebrydende i mere end én forstand. Og det er derfor jeg næsten ikke kan vente. For tænk, hvis Letbanen trodser alle erfaringer fra andre milliardprojekter, og rent faktisk er klar til tiden, holder budgettet, og har de forventede gevinster!