Wegener skal fortsat pendle mellem Virum og Frue Plads

Det Grønne Område - 23. marts 2021 kl. 08:53 Kontakt redaktionen

forlængelse Københavns Universitets bestyrelse har valgt at forlænge rektor Henrik C. Wegeners ansættelse frem til ultimo februar 2025. Det sker, efter bestyrelsen har vurderet udviklingen af universitetet de seneste år.

De peger på, at KU fortsætter med at levere betydelige forskningsgennembrud i ledende internationale tidsskrifter og at uddanne kandidater af høj kvalitet, som er bredt efterspurgt i samfundet. KU står stærkt i den internationale konkurrence om talenter, både når det gælder studerende og videnskabelige medarbejdere. Og universitetet tiltrækker årligt milliarder til forskning og ligger i top i Europa med hensyn til tiltrækning af EU-midler. KU har under corona-pandemien desuden vist sin store samfundsrelevans og evne til at formidle forskningsresultater.

"Vi skal fortsætte med at udvikle forskning og uddannelser. Alle studerende skal møde forskning i deres studier, være tættere på forskerne og have undervisning, der tager højde for, hvad der foregår i praksis på arbejdsmarkedet. Vi skal også videre med at skabe en tidssvarende campus, der kendetegner et moderne topuniversitet. Det glæder mig at kunne fortsætte det gode og tillidsfulde samarbejde med Henrik," siger bestyrelsesformand Merete Eldrup.

Rektor Henrik C. Wegener, der privar bor i Virum, har stået i spidsen for både at definere og realisere universitetets nuværende strategi, der løber fra slutningen af 2017 og frem til 2023. Han tiltrådte 1. marts 2017 som Københavns Universitets rektor nummer 259 og dermed som universitetets øverste daglige leder.