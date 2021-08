Send til din ven. X Artiklen: Vores nye ulækre skraldespande Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vores nye ulækre skraldespande

Det Grønne Område - 18. august 2021 kl. 14:30 Kontakt redaktionen

Anne Seitzberg, V. Stuckenbergs Vej 28, Kgs. Lyngby

AFFALD Vi er en almindelig familie, som havde rigeligt plads i den gamle poseform, som blev tømt 1 gang om ugen, og virkede upåklageligt.

Jeg kan godt forstå, vi imødekommer miljøet, og på nye måder. Det, tænker jeg, er tanken med, at vores skraldespande kun tømmes hver 14. dag. At bilen derved kun kører og sviner miljøet det halve antal gange.

Sådan er det bare ikke.

Der er enkelte på de fleste veje, som enten har fået lov at beholde posen, som så stadig tømmes hver uge, og enkelte, der har bestilt tømning hver uge. Og derved kører vognen samme rute alligevel, hver uge, på mange veje.

Samtidigt får man ikke mindre skrald, der skal tømmes, så mængden er vel dobbelt så stor når det kun er hver 14. dag.

Beholderen er da også blevet gigantisk, nærmest uhåndterbar, hvis man ikke er stærk og godt gående. Men skraldebilen skal jo så derved også have det dobbelte med hver 14. dag. Jeg forestiller mig, at ruten må være blevet kortere for hver bil, for at de kan indeholde det dobbelte fra hver hustand. Derved må der være flere indsatte biler på vejen end før. Så flere biler, samtidigt med at der køres hver uge på de fleste veje, da der er mindst 1, der stadig har pose, eller bestilt afhentning hver uge.

Det ville jeg også gerne, ihverfald maj-september. Da det er her, varmeproblemet er allerstørst.

Det er varmt nede i en sådan mørk tæt plastikbeholder. Som jo gør, at den bliver fuldstændigt levende ret hurtigt. Det er simpelthen så ulækkert og uhygiejnisk, og vi har også en gigantisk stank lige der, vi går ud og ind af vores bil, som derved er meget generende - hver dag.

Vi bor her i en af verdens mest velfungerende lande, vi bor i en af landets dyreste kommuner. Jeg føler at vores skraldeordning er blevet ændret fra noget godt til noget, der ligner lande, vi ikke vil sammenligne os med. Vi er nødt til at spule vores container. Med rent drikkevand... og er nød til at desinficere den bagefter med klorin og sæbe. Og skylle det ud i kloaken ved vores indkørsel.

Er det sundt, lækkert og godt for miljøet, at mange tusinde borgere er nødt til at gøre dette hele sommeren?

En snak med Lyngby-Taarbæk Forsyning gjorde mig ikke klogere. Hende, jeg fik fat i, sagde 'det ved jeg ikke' til alle mine spørgsmål. Så spurgte jeg, om ikke de havde fået mange henvendelser om nettop dette, så det var da mærkeligt, at hun ikke var udstyret med nogle svar efterhånden.

Nej, hun mente ikke, der havde været ret mange henvendelser. Man kunne sikkert gå videre for at tale med nogen der så vidste noget, men det er da slående, at dem, der tager telefonen, når kunden ringer, ikke ved noget som helst eller nok nærmere ikke må sige noget. Hvad er det for noget?

Jeg forespurgte så, om jeg kunne tilkøbe hentning 1 gang hver uge, maj-september, da det er der, problemet er mest vanvittigt. Nej, man kan købe for 1 år af gangen, og skal så nå, hvert år, både at igangsætte og stoppe på et bestemt tidspunkt, hvis man ikke ønsker afhentning hver uge hele året til ekstra 1.200 kr. (og det er da miljøsvineri at købe, hvis man faktisk ikke har brug for det. nu containeren er gigantisk, men man bare vil af med alle ulemperne om sommeren). Det mindste tilkøb kan så ved disse krumspring gøres for min. 1/2 år af gangen - men det ligger ikke fra maj-september.

Det burde ligge i vores forholdsvis dyre afhentning, at der er afhentning 1 gang om ugen, mindst fra maj-september.

Besparelserne må være ringe, konsekvenserne er til gengæld store - for borgerne og miljøet.