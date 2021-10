Lokallisten ?Vores Kommune? består af spidskandidat Lars Bisgaard, Ida Helsberg og Thomas Lausen. Pressefoto

'Vores Kommune' er klar med kandidaterne

Tre kandidater fra listen 'Vores Kommune' er klar til at kæmpe vælgernes gunst

25. oktober 2021

Lokallisten 'Vores Kommune' (LTK) melder kandidatlisten klar til det kommende kommunalvalg.

"En lille men effektiv og stærk gruppe. Vi er en blandet skare af ungdom og lidt "ældre" - der har en selvstændig, en salgsmanager og en studerende på listen," skriver 'Vores Kommune' i en pressemeddelelse.

Listen består af spidskandidat Lars Bisgaard, Ida Helsberg og Thomas Lausen.

"Ideen bag en lokalliste er, at fokus forbliver lokalt, og da vi er nye, hænger vi ikke fast i tidligere politiske aftaler, men kan se fremad hver gang og alt sammen med fokus på, hvad der er bedst for LTK. Lokallisten er eneste liste, der fører valgkamp uden valgplakater, som et bidrag til miljøet og mindre irritation for borgerne," skriver 'Vores Kommune' i en pressemeddelelse.

Partiet er i valgforbund med SF, Radikale, Enhedslisten og Veganerpartiet.

"Men lad det være sagt med det samme. Skatten bliver, hvor den er, men fokus skal væk fra pengene og rettes over på mennesket," skriver lokallisten.

Blandt fokuspunkter hos lokallisten er minimumsnormering nu frem for i 2024. Sælge Rådhuset frem for at bruge 275-300 millioner på en renovering. Bruge pengene fra salget på opgradering af skoler og børneinstitutioner samt støjbekæmpelse med en overdækning af blandt andet omfartsvejen. Lokallisten blæser til kamp mod ensomhed blandt unge og ældre og ønsker, at anbragte børn i Lyngby Taarbæk Kommune får en fast sagsbehandler frem for at være kastebold i systemet.

Derudover skal klimaet have en hjælpende hånd gerne med solceller på alle kommunens egne tage, som er over to etager. Jk