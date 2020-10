Visionsprocessen: Kommunen forlænger fristen for input til på mandag

Perioden for at komme med input til visionen for Kongens Lyngby forlænges nu et par dage.

Kommunalbestyrelsen har igangsat en proces for at få input til fremtidens Kongens Lyngby.

Dette er den første mulighed for at give kommunalbestyrelsen inspiration i et forløb, hvor der interesserede løbende vil blive inddraget i udviklingens retning.