Vision for bedre ældrepleje: To ting skal gøre området til et eksemplarisk forbillede

Seniorrådet har over for Socialudvalget givet deres bud på, hvordan ældreområdet får de forbedringer, som der er brug for.

I kølvandet på efterårets budgetvedtagelse var kritikken knivskarp. De ældres repræsentanter - både Seniorrådet og Ældre Sagen - var ikke tilfredse.

Forholdene på ældreområdet er ikke gode nok. Langt fra. Og de bliver ikke bedre, når der fortsat skal spares.

Kort tid efter budgetvedtagelsen, som alle partier var enige om, chokerede socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S) ved at gå meget kontant ud med meldingen om, at heller ikke hun syntes, at forholdene på ældreområdet er gode nok.

Der gik ikke længe, før de første tilsynsrapporter fra uanmeldte besøg i hjemmeplejen sort på hvidt bakkede Seniorrådet, Ældre Sagen og Kornbek op.

Og senest overhalede Konservative og SF socialdemokraterne indenom og her i starten af det kommunale valgår stjal og løb med den dagsorden, som Socialdemokratiet startede med at sætte. Det gjorde man med to konkrete forslag om henholdsvis en mentorordning og faste teams i hjemmeplejen.

Det er en start, men slet ikke nok, fastslår man i Seniorrådet, som nu har præsenteret sin vision for Socialudvalget.

Seniorrådet hører gerne borgernes bud på, hvad der skal til for, at vi i kommunen kan tilbyde en ældrepleje med høj kvalitet, herunder både forventninger til plejecentre og til hjemmeplejen. Skriv gerne til Seniorrådets sekretær på e-mail adresse rikkc@ltk.dk "Seniorrådet har bemærket, at der i Social- og Sundhedsudvalget er bred opbakning til at etablere mentorordninger og faste teams indenfor hjemmeplejen. Begge tiltag ligger flot i tråd med Seniorrådets visioner, hvorfor vi fuldt ud støtter op - som en start på forbedringer i hjemmeplejen. Seniorrådet vil dog gerne påpege, at tiltagene næppe er tilstrækkelige til at imødekomme kritikken af den oplevede kvalitet i hjemmeplejen," siger medlem af Seniorrådet, Claus Colding-Jørgensen til Det Grønne Område.

Eksemplarisk forbillede Seniorrådets vision går kort fortalt ud på, at ældreområdet i Lyngby-Taarbæk i 2023, om to år, skal være et eksemplarisk forbillede, som nyder respekt i de øvrige kommuner i landet.

"Overskriften på Seniorrådets vision er 'Utopi eller mulig fremtid for ældreområdet?'," siger Seniorrådets formand, Jørn Gjettermann:

"Visionen beskriver, hvad der efter Seniorrådets opfattelse skal være i fokus, hvis ældreområdet skal være kendt og anerkendt for høj oplevet kvalitet."

I sin vision tager Seniorrådet udgangspunkt i medarbejderne. For det er rekrutteringen og fastholdelsen af de gode medarbejdere, der er midlet til at opfylde visionen, mener man i rådet.

"Den oplevede kvalitet af ældreplejen afhænger af personen, som yder plejen. Det handler om medarbejderens empati, holdning, adfærd, sprog, mimik, og derfor fokusrer vi på, hvad der skal til for, at ældreplejen har medarbejdere med den rette holdning, fagliged og dedikation," forklarer Claus Colding-Jørgensen:

"Derfor er rekruttering og fastholdelse afgørende."

Ifølge Seniorrådet rekrutterer og fastholder man de gode medarbejdere ved at skabe en arbejdsplads og en arbejdskultur, som er kendt og anerkendt for at være god.

"På arbejdspladsen skal man være motiverende for den enkelte, hvor man føler sig set, hørt og forstået, hvor man kender forventningerne til én, hvor man kan anvende og udvikle sine kompetencer, hvor der både er kollegial og ledelsesmæssig støtte, og hvor der er god stemning," siger Claus Colding-Jørgensen.

Tillidsbaseret kontrol Seniorrådet kommer med en lang række helt konkrete forslag til, hvordan kommunen når visionen. Forslagene er grupperet under tre overskrifter: Tillidsbaseret kontrol, ledelsesfokus og ledelsesudøvelse og udvikling nedefra.

Kontrol, ledelse og udvikling.

I visionen kan man læse, at kommunen tager et opgør med det, som rådet kalder styrings- og kontrolregimet, hvor der er mere fokus på tidsforbruget end på kvalitet, hvor kvalitetsstandarder skal overholdes for standardernes skyld og, hvor der er dokumentation for dokumentationens skyld.

"I stedet er medarbejderne blevet 'sat fri', dvs. hvor der er tillid til, at den enkelte medarbejder konkret i situationen kan afgøre, hvad der er bedst til den aktuelle plejeopgave. Medarbejderen er ansvarlig for egenkontrol, hvor afvigelser håndteres i samarbejde med nærmeste leder," skriver Seniorrådet i sin vision.

Ledelsesfokus og -udøvelse Med visionen tages der ligeledes et opgør med ledelseskulturen i kommunen, hvor ledelseskompetencen ifølge Seniorrådet typisk har været centraliseret med et ledelsesfokus opad i systemet.

"I stedet kan lederne være synlige og udøve støttende og coachende ledelse i egen organisation i dagligdagen - og dermed aktivt medvirke til at sikre en oplevet høj kvalitet i service- og plejeydelserne. Det ændrede ledelsesfokus er understøttet af et IT-baseret ledelsessystem, hvor opfølgning og rapportering er indarbejdet som del af selve opgavevaretagelsen," skriver Seniorrådet.

Udvikling nedefra I Seniorrådets vision er der afsat én mio. kroner årligt til at finansiere og støtte lokale behovsstyrede udviklingsprojekter. Det kan eksempelvis være samarbejdet i en medarbedergruppe eller afklaring af nye arbejdsprocesser, forklarer Seniorrådet:

"Der etableres et udvalg, der på vegne af kommunalbestyrelsen og med reference til Social- og Sundhedsudvalget disponerer den afsatte pulje, dvs. godkender ansøgninger, tildeler midler og sikrer erfaringsopsamlingen," står der i visionen.

Konkrete forslag Ud over disse overordnede nye måder at gøre tingene på kommer Seniorrådet med et dusin helt konkrete forslag til nye måder at gøre tingene på - så visionen om, at den kommunale ældrepleje i Lyngby-Taarbæk er så eksemplarisk, at den er et forbillede for landets øvrige kommuner, kan opnås.

"I visionen anfører vi en række konkrete initiativer, der alle vil understøtte udviklingen af den 'gode' arbejdsplads, herunder holdninger og adfærd, krav til 'god' ledelse, afstemning af forventninger, kvalitet i serviceydelserne, læring og udvikling, feed-back og mentoring," siger Claus Colding-Jørgensen.

Seniorrådet foreslår en tydeliggørelse af den ønskede medarbejderprofil i ældreplejen: Hvad er rette og dedikerede medarbejdere?

De øvrige forslag: -Tilpasning af medarbejderskaren i forhold til den ønskede medarbejderprofil. Hvilke forventninger er der til holdning, adfærd og kompetencer?

-Skabe fælles opfattelse af 'kvalitet i ældreplejen'. Hvad menes helt konkret med det?

-Effektivisering og kvalificering af introduktionsprogrammer til nye medarbejdere.

-Tydeliggørelse af ledelsesgrundlag inden for ældreområdet, herunder objektive og tydelige krav til 'god ledelse' med et anerkendende udgangspunkt, coachende tilgang og gensidige feed-back rutiner.

FAKTA I sin vision tager Seniorrådet udgangspunkt i datoen 1. januar 2023. Vi spoler to år frem - og citerer fra indledningen af rådets vision:



Det har skabt respekt landet over. I medierne beskrives ældreplejen som eksemplarisk, og senest har Ældreministeren anbefalet de øvrige kommuner at lade sig inspirere af Lyngbt-Taarbæk Kommune.



Det har skabt respekt landet over. I medierne beskrives ældreplejen som eksemplarisk, og senest har Ældreministeren anbefalet de øvrige kommuner at lade sig inspirere af Lyngbt-Taarbæk Kommune. I sin vision tager Seniorrådet udgangspunkt i datoen 1. januar 2023. Vi spoler to år frem - og citerer fra indledningen af rådets vision:"Det er i dag den 1. januar 2023. De netop offentliggjorte rapporter fra de uanmeldte tilsyn med kommunens plejecentre og hjemmepleje er imponerende. Udover en samlet bedømmelse i top ('yderst tilfredsstillende') bemærkes det, at der ikke er fundet anledning til at pege på forbedringstiltag overhovedet. Derudover har Ankestyrelsen den seneste periode ikke behandlet en eneste klage vedrørende visitering på ældreområdet i kommunen.Det har skabt respekt landet over. I medierne beskrives ældreplejen som eksemplarisk, og senest har Ældreministeren anbefalet de øvrige kommuner at lade sig inspirere af Lyngbt-Taarbæk Kommune. -Tilpasset og praksisnær faglig uddannelse med tyngde på 'mesterlære'/sidemandsoplæring. Uddannelsesbudget prioriteret til kompetencegivende forløb

-Tydeliggørelse af objektivitet og transparens i visitationen

-Resultater fra både bruger- og medarbejdertilfredshedsmålinger omsættes direkte til aktiviteter og handlinger i samarbejde mellem medarbejdere og leder.

-Resolut håndtering af UTH (utilsigtede hændelser) med formidling af læring og erfaring.

-Redefineret rolle og kompetence for bruger/pårørende-rådene på plejecentrene, hvor Seniorrådet har en vedtægtsbestemt rolle og ansvar.

Visionen er præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget 12. januar, hvor forvaltningen også fremlagde forslag til handlingsplan for udvikling af hjemmeplejen - på både kortere og længere sigt. Social- og Sundhedsudvalget har på denne baggrund bedt forvaltningen indtænke Seniorrådets vision i handlingsplanen.