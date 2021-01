Virums ungdomshold i bordtennis ligger helt i top

I den nationale liga fører Virum-Sorgenfri suverænt Drengeligaen med 5 sejre i 5 matcher, og alle fire spillere (David Heinig, Thedore Rode von Essen, Kasper Møller og Emma Vendelbo) ligger i top-10 på toplisten.

I Juniorligaen ligger holdet med Willam Rasmussen, Jonas Davidsen, Sofus Andersen og Anton Dong nummer 2 med 5 sejre i 6 kampe, lige efter Hillerød, som vandt 8-6 i det indbyrdes opgør.

I den regionale turnering deltager Virum-Sorgenfri med fem hold.

I ungdom over 12 år, A-rækken, fører Virum-Sorgenfri med William Warming, Lucas Xiao, Frederik V. Sørensen og Jens Kalmberg suverænt rækken med 10 point og en score på 46-4 efter 5 kampe. Frederik fører toplisten med 15 sejre i 15 kampe og med Lucas på andenpladsen med 14 sejre i 15 kampe.

I ungdom under 12 år, A-rækken, har Emil Hasselbalch, Mads Hyldager, Felix Eriksen og Oscar Alsted vist skræmmende styrke og har maksimumpoint efter 6 runder og en score på 56-4. Dette afspejler sig også på toplisten, hvor Emil og Mads deler 1. pladsen med 15 sejre i 15 kampe.

Frederik Sørensen har haft tid til andet end bare at svinge battet.

I sommer deltog den unge Virum-spiller i en konkurrence på YouTube, hvor han vandt et Amazon gavekort på 100 dollar. I forbindelse med konkurrencen var der en del, som henvendte sig til ham for at høre, hvordan det lykkedes ham at vinde.

En af henvendelserne var fra en ung bordtennisspiller i Indien, som fortalte, at han og hans klubkammerater kun havde mulighed for at skifte deres batbelægninger hvert 3.-4. år, da de er rimeligt dyre.

Så Frederik Sørensen gik i gang med at indsamle batbelægninger, og kort før jul kunne han sende 20 belægninger og et enkelt Timo Boll bat afsted til bordtennisklubben i Orissa i Indien, hvor de nu kan udskifte deres gamle belægninger med de ’nye’ fra Virum-Sorgenfri.