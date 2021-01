Virums ungdomshold i bordtennis ligger helt i top - og hjælper spillere i Indien

Et af talenterne, Frederik Sørensen, har endda haft overskud til at hjælpe bordtennisspillere i Indien med bedre udstyr.

I sommer deltog den unge Virum-spiller i en konkurrence på YouTube, hvor han vandt et Amazon gavekort på 100 dollar. I forbindelse med konkurrencen var der en del, som henvendte sig til ham for at høre, hvordan det lykkedes ham at vinde.