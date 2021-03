Virums tennisdamer må gå den tunge gang

Det gik da også helt, som præsten prædiker, med et nederlag på 0-6.

I 2. damesingle var Victoria Ilena Andersen endnu tættere på, da hun tabte 4-6 4-6 til stærke Maria Jespersen. Derimod var Josefine Rosenfeldt og Frederikke Uhrskov Støchkel chanceløse i 3. og 4. damesingle.

Anna Rasmussen og Victoria Ilena Andersen tabte 1. damedouble til Emilie Francati og Eva Dyhrberg med cifrene 6-7 2-6, mens teenagerne Josefine Rosenfeldt og Caroline Qvist Jensen tabte 2. damedouble 3-6 2-6.

Nedrykningen er ingen overraskelse. Virum-Sorgenfri har de seneste tre runder stillet op uden langtidsskadede Anna Tang og Therese Harboe, der det sidste halve år har boet og spillet tennis på Mallorca.

Begge er tilbage på holdet, når udendørssæsonen går i gang. Virum-Sorgenfri er netop rykket op i Elitedivisionen udendørs, og træner Anders Tang er fortrøstningsfuld.

”Therese og Josefine er 15 år, Anna 16 og Victoria 17, så de har fremtiden for sig. Om det er nok til at klare sig det første år i Elitedivisionen, er et åbent spørgsmål. Vi kunne købe os til en udenlandsk spiller til 1. damesingle, som mange andre klubber gør, men det er ikke klubbens politik. Vi vil hellere klare os med vores egne spillere”.