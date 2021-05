Virums damer vil tilbage til toppen af dansk bordtennis

Egentlig skulle Virum-Sorgenfri Bordtennis Klubs damer have spillet i 1. division i næste sæson, men på grund af coronasituationen besluttede Bordtennis Danmark at give alle klubber mulighed for at tilmelde sig Elitedivisionen.

Det tilbud har Virum-Sorgenfri sagt ja tak til og har på rekordtid fået stillet et slagkraftigt hold på benene.

I spidsen står 25-årige Valeria Hachard, der i forvejen er ansat som træner i klubben. Hun er tidligere landsholdsspiller for Estland og spillede i den netop afsluttede sæson for Greve, hvor hun vandt 37 ud af 39 kampe.

Et andet stærkt kort er landsholdsspilleren Sophie Walløe. Hun har tre DM-sølvmedaljer i damesingle og tre DM-guldmedaljer i mixdouble på cv’et og har tidligere repræsenteret Ballerup, Brønshøj og Hillerød samt klubber i Østrig og Sverige. Privat arbejder hun som lærervikar, men starter efter sommerferien på CBS – ligesom Valeria Hachard.

Sidste kvinde på holdet er Nicoline Koefoed, som kommer fra Hillerød, hvor hun i år var med til at sikre klubben sølv ved DM for hold.

De tre spillere kommer til at udgøre grundstammen på holdet og suppleres af 14-årige Emma Vendelbo Clement og Mia Dong, der vender tilbage til Virum-Sorgenfri efter en tur i Roskilde.