Jeg vil gerne pille snobberiet ud af vinen og gerne inspirere andre til fantastiske smagsoplevelser. Men det kræver viden, hvis du skal vælge, de gode vine, siger Steen Asmussen. Foto: Pernille Borenhoff

Virumborger skaber orden i italiensk vinkaos

Steen Asmussen, Virum, har skrevet sin anden bog om italienske vine. Med den i bagagen bliver man klogere på regionerne, vingårdene og vinproduktion og ikke mindst bedre til at vælge blandt landets virkelig gode hvidvine

21. juni 2021 Af Pernille Borenhoff

Hvis du hører til dem, der tror, at italiensk hvidvin er noget med en halvdårlig bællevin til en 50'er, og at der vist også er noget med, at der har været svindlet med både indhold og etiketter, og at du derfor undgår at købe italienske vine, så er du ikke alene.

Det ved Steen Asmussen udmærket. Han er er bidt af Italien og af italienske vine. Og så har han sat sig for, at han vil gøre danskerne klogere på de fantastiske vine, som de mange vinproducenter i støvlelandet sender på markedet.

For det er ifølge ham en myte, at italienske hvidvine ikke er gode. Man skal bare lære at vælge mellem de mange, der er på hylderne.

Steen Asmussen er cand.polit. og arbejder med finansielle modeller i en global it-virksomhed. Han er ind til benet en talmand, der elsker at dykke ned i detaljerne. Og det har han også gjort med denne bog 'Italiens fantastiske hvidvine', der netop er udkommet på forlaget Muusmann. Han har tidligere skrevet bogen 'Italiens hemmelige vine'.

"I vores familie er det at være en nørd et positivt ord. For det betyder, at man interesserer sig indgående for noget. Det fortæller vi også vores drenge," siger Steen Asmussen, der bor i Virum med sin hustru og parrets tvillinge-drenge på 12 år.

Interessen for Italien og landets vine startede, da han som 18-årig og rimelig dygtig tennisspiller i Farum Tennisklub var ved Gardasøen for at spille turneringer.

"Jeg har været draget af Italien lige siden. Italien har jo alt," siger han.

Vin og fodbold Et ophold som studerende i Firenze fyrede endnu mere op under kærligheden til Italien.

Men den mest epokegørende Italien-oplevelse i forhold til vin fik han via sit fodboldhold, mens han var studerende.

"Der var en fra holdet, der havde noget overskudsvin fra en vinsmagning med og delte det med os. Jeg smagte vin af en kvalitet, som jeg aldrig havde vidst, at man kunne få. Den var italiensk, og lysten til vin fra Italien har varet ved lige siden. Og det er mere end 20 år siden," siger han.

Siden da er stort set alle ferier gået til støvlelandet, hvis vin, befolkning, mad og landskaber aldrig holder op med af betage og fascinere.

"Italien er jo et sjovt land, hvor italienere først og fremmest identificerer sig med den by, de bor i. Dernæst med deres region og til slut med landet. Og måske fordi Italien er så sammensat et land, er det også dét land i verden, der har flest forskellige druesorter. Det er blandt andet det, der gør landet så spændende at beskæftige sig med både i forhold til rød- og hvidvin," siger Steen Asmussen.

Italiens anarkistiske tilgang til mangt og meget og deres opdeling i byzoner og regioner har også smittet af på antallet af druesorter. Så lige at gætte, hvor mange forskellig grønne druesorter der er registreret i landet, er svært. 15? 120? 257?

"Der er dokumenteret 589 godkendte druesorter, men virkeligheden er nok nærmere, at der dyrkes langt flere druesorter på de italienske vinmarker," afslører Steen Asmussen.

Skaber orden i vinkaos Vin skal nydes. Og gerne i godt selskab og under indtagelse af god mad. Dyrkningen er en videnskab, men Steen Asmussen vil gerne bringe sin viden om produktet ned på et plan, hvor alle kan være med. Og så har han det svært med vinsnobberi, hvor man skal overgå hinanden i at finde de mest specielle vine til priser, der på ingen måde harmonerer med indholdet.

"Ved at læse bogen skal folk skal få lyst til at rejse og lade sig inspirere til at smage nyt. Og jo mere du træner, jo bedre bliver du til at smage. Der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert, for vores smagsløg er forskellige, men man kan godt lære at smage, om en vin har kvalitet. Det har den blandt andet, hvis smagen bliver længe i munden, efter man har slugt vinen, og ikke blot forsvinder," siger han.

De seneste 20 år har Steen Asmussen læst, alt hvad der findes på markedet af vinbøger om italienske vine.

"Jeg blev tiltrukket af det italienske vinkaos. Jeg ville gerne sætte struktur på kaosset. Det er dét, jeg er god til, og det drager mig, både i mit professionelle arbejde med tal og it og i mit forhold til vine. Det er inspirerende, at det er svært tilgængeligt, og at jeg så skal prøve at finde systemet," siger han.

En del af kaosset er, at man ikke altid kan læse på etiketten, hvilken drue eller druer, der er brugt. Og at det ikke altid er, at vinens kvalitets-klassificeringen stemmer overens med virkeligheden i flasken.

"Når det handler om italiensk vin, skal man kende sine vinproducenter. Og vinene fra de vinproducenter, som er medtaget i bogen, besidder alle høj kvalitet, uanset prisen," siger han.

Stort set alle vine kan købes i Danmark. Eller på nettet.

God vin for 100 kroner Vin er belagt med moms og afgifter. Og hvis man køber en vin til 50 kroner, så er der grænser for, hvad man får for pengene.

Derfor foreslår Steen Asmussen, at man i stedet for at spendere 50 eller for den sags skyld 100 kroner på en ligegyldig vin, bruger 100 kroner ekstra på en virkelig god én. Men det kræver, at man ved, hvilken man skal købe. Eller i hvert fald forsøger at sætte sig ind i, hvilken vin, det er, man står overfor at købe.

"Min kone deler ikke min interesse, så hun kan godt finde på at joke med at vælge vin efter, om etiketten er pæn," griner han.

Den model kan han ikke anbefale.

Med bogen i hånden kommer man godt rundt i Italiens mange regioner.

Og således også til det berømte - og i nogen grad forkætrede - Soave, der ligger øst for Gardasøen, der er kendt for sin masseproduktion af ligegyldige vine.

"Men Soave er meget mere end masseproduktion. Ved Castello di Soave finde man fx en håndfuld kvalitetssøgende familiedrevne vingårde, der producerer Soave-vin i absolut verdensklasse. Man skal bare kende dem," siger han som et eksempel på regioner, der producerer både god og dårlig vin.

Der er ord, der er gode at kende, både hvis man vil læse og tale med andre om vine. Så hvis du vil vide, hvad blandt andet DOC, fenolindhold, mineralitet, terroir eller silt betyder, så har bogen en ordforklaring bagest i bogen.

Bogens forord er skrevet af en anden Virumborgen. Nemlig vinhandleren Carlo Merolli, der blandt andet skriver:

"..det var på høje tide, at der kom en bog som denne, der går i dybden med italienske hvidvine."

Jeg blev tiltrukket af det italienske vinkaos.