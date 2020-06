Virum-firma har udviklet løsning til digital overvågning af social afstand

"Vi udviklede løsningen oprindeligt, fordi mange kunder vil gerne have bedre indsigt i, hvordan deres bygninger bliver brugt og udnyttet af medarbejdere og gæster. Men i forbindelse med udbruddet af COVID19 har vi modificeret og fokuseret en del af løsningen til at understøtte et aktuelt behov hos virksomhederne," siger konsulent Jacob Elkjær fra Globeteam i en pressemeddelelse.