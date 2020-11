Virum-Sorgenfris batmen er klar til DM-slutspillet

Som forventet kom Virum-Sorgenfri til kort i opgøret mod de regerende danske mestre fra Roskilde.

Mikkel Hindersson stod for den ene point i 1-5 nederlaget med sejr over veteranen Allan Bentsen, men Christian Krogsgaard var tæt på med to knebne nederlag på 2-3 til Jens Lundqvist og Allan Bentsen.