Virum-Sorgenfris U14-piger var uheldige

VSB lagde ud med en sikker 2-0 sejr over Dalum IF, tabte derefter 1-0 til TMG, vandt 1-0 over den ambitiøse overbygningsklub Viborg Q og sluttede med at spille 0-0 med Hekla.

Her blev det sejr på 1-0 over Aalborg KFUM, nederlag til Greve i straffesparkkonkurrence efter 0-0 i den ordinære kamp og til sidst sejr på 3-0 over endnu et Liga1-hold, FC Horsens, hvor Julie Busch kronede en fornem indsats med et hattrick.