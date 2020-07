Virum-Sorgenfri slog Lundtofte ud: Et sandt drama med ni brændte straffespark

Foto: Erick - stock.adobe.com

300 tilskuere fik en medrivende oplevelse, da Virum-Sorgenfri sendte Lundtofte ud af pokalturneringen 7-6.

Det Grønne Område - 06. juli 2020 kl. 11:48 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke siden 2004 har Virum-Sorgenfri og Lundtofte mødt hinanden i en kamp. I mange år lå Virum-Sorgenfri i Danmarksserien, mens Lundtofte var placeret i Serie 1. For to år siden dumpede Virum-Sorgenfri først ned i Sjællandsserien og det følgende år ned i Serie 1 - samme år som Lundtofte rykkede op i Sjællandsserien.

Men tirsdag i sidste uge tørnede de to klubber omsider sammen igen i pokalturneringen. Det blev et festligt gensyn med masser af drama og 300 tilskuere, heraf små 100 fra Lundtofte. Det er mange år siden, der har været så mange tilskuere på Virum Stadion, og de fik virkelig noget at klappe ad - og græmme sig over.

"Det var fedt med så mange tilskuere, der skabte en festlig kulisse", sagde Virum-Sorgenfris træner, André Mytysia, efter opgøret.

Hul i luften

Lundtofte førte 1-0 ved pausen på et straffespark i halvlegens sidste minut begået mod Sylvester Øster Petersen og eksekveret af Sebastian Christensen.

20 minutter før tid udlignede Virum Sorgenfri, efter at Lundtoftes Martin Knudsen havde sparket et stort hul i luften, så bolden efter et par kontraer endte hos Emil Bech, der sparkede bolden fladt i nettet til 1-1.

"Det lugtede af offside", mente Lundtoftes cheftræner, Henrik Nielsen.

Brændte på stribe

Begge hold havde chancer til flere mål, men det endte 1-1, og så skulle det hele afgøres på straffespark. Det blev noget af en gyser, hvor samtlige spillere på begge hold bortset fra en enkelt fik muligheden fra pletten. To gange havde Lundtofte muligheden for at sparke sejren i hus, men begge gange kiksede det, og så kunne Jacob Sønderup til sidst sende det afgørende spark i mål til sejr på 7-6 til Virum-Sorgenfri.

Hjemmeholdets målmand, Sebastain Pindstrup, var blandt synderne, da han sparkede sit straffespark på indersiden af stolpen. Til gengæld gjorde han skaden god igen ved at redde to af Lundtoftes forsøg med fødderne.

For Virum-Sorgenfri scorede Emil Bech, Svante Schou, Andreas Bardram, Nikolaj Amstrup, Jeppe Gade og Jacob Sønderup, mens Sebastian Christensen, Martin Knudsen, Lukas Liljengren, Frederik Olsen og Mathias Stausbøl ramte plet for Lundtofte.

Undervejs i den dramatiske afslutning brændte Lundtofte fem straffespark, mens Virum-Sorgenfri kiksede fire. Så mon ikke det vil være en god idé at øve sig fra 11-meter pletten efter endt træning. Så svært er det altså ikke.

Virum-Sorgenfri møder i næste runde Vordingborg den 11. august.