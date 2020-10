Virum-Sorgenfri Tennisklubs sociale projekter belønnet med 15.000 kroner

Priserne er regnet ned over Mette Rytsel fra Virum-Sorgenfri Tennisklub for hendes arbejde med psykisk udsatte børn og unge, som hun har fået sluset ind i klubben.

I onsdags fik hun og Virum-Sorgenfri Tennisklub endnu et klap på skulderen for projektet ’Team Fred’, der giver unge med autisme og andre diagnoser mulighed for at dyrke sport på linje med andre unge.

Det skete, da souschef Christoffer Munk fra Danske Bank i Holte på vegne af Danske Bank i Lyngbys Fond dukkede op med en check på 15.000 for klubbens ’Team Fred’ og det andet projekt ’Familietennis’, der giver hele familien muligheden for at lege sammen på det røde grus.

Senest har klubben gennemført events med børn fra specialskolen Sorgenfriskolen og har desuden et fast samarbejde med Hummeltofteskolen om træning for bl.a. autister. I alt er der tale om 25 børn med særlige behov, og flere står på venteliste.

’Team Fred’ er indstillet til en EU-pris, hvor vinderen kåres til foråret.