Virum-Sorgenfri Tennis Klubs ildsjæl og energibundt er nomineret til EU-pris

Konkurrencen BeActive Awards er en del af den årlige European Week of Sport. Der er tre finalister i følgende kategorier: ’Uddannelse’, ’Arbejdsplads’ og ’Lokale helte’. De tre vindere modtager 10.000 dollar, mens hver af finalisterne modtager 2.500 dollar.

I alt var der 95 nominerede til de tre priser.

Mette Rytsel er finalist i kategorien’ Lokale helte’ for sit arbejde med TEAM Fred-initiativet, et træningsprogram for tennis og padel til børn med autisme, ADHD og psykiske lidelser. De to andre finalister kommer fra Frankrig og Tjekketiet.

Vinderne vil blive annonceret den 8. december.

Mette Rytsel, der er bestyrelsesmedlem, web-redaktør, træner, holdleder og fotograf i Virum-Sorgenfri Tennis Klub, startede TEAM Fred i 2018, og i 2019 deltog flere tennis- og padelklubber rundt om i landet med over 140 børn i programmet.

I begyndelsen af 2021 vil yderligere fem klubber introducere TEAM Freds koncept til deres aktiviteter.