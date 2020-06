Virum-Sorgenfri Boldklub sætter nyt hold baseret på spillere af egen avl

De seneste par sæsoner har været den rene elendighed i Virum-Sorgenfri med to nedrykninger i træk, en trænerfyring og senest stor spillerafgang til andre klubber.

Så for den nye træner, André Mytysia, der tiltrådte i januar, kom coronanedlukningen og aflysning af turneringen egentlig ganske tilpas:

"Det blev ikke den start, jeg havde regnet med, men det har givet mig ekstra tid til at forberede mig til sæsonstarten i august. Truppen er god og bliver efter sommerferien forstærket med nogle U19-spillere. Det er en ung trup, hvor den ældste er 22 år, og alle har fået deres fodboldopvækst i Virum-Sorgenfri. Så det ser positivt ud", siger André Mytysia, der kommer fra et job som cheftræner i Jægerspris Boldklub og før det var ungdomstræner i Allerød og Birkerød samt i 2½ år træner for Virum-Sorgenfris U16-piger.