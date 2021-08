Virum-Sorgenfri Boldklub fejrer 100-års jubilæum med to landskampe

Landsholdet spillede i sidste uge i St. Heddinge, hvor der blev sat tilskuerrekord, og truppen tæller koryfæer som Henrik ’Store’ Larsen, Lyngby, Nicolai Stokholm, FC Nordsjælland, William Kvist, FCK, Thomas Kahlenberg, Brøndby, Martin Jørgensen, AGF, Thomas Kristensen, Lyngby, Mads Junker, FC Nordsjælland, Mads Jørgensen, Brøndby, Søren Larsen, Schalke 04, Steen Nedergaard, OB, Christian Poulsen, Ajax Amsterdam, Michael Gravgaard, FCK, Søren Colding, Brøndby, Jan Michaelsen, AB, Daniel Jensen, Werder Bremen, Morten Cramer, Brøndby, Rene Hansen, Lyngby, og Peter Skov Jensen, FCK.

Teknisk direktør er Sepp Piontek.

Udtagelsen af spillere til det lokale hold er lagt i hænderne på Hasse Kuhn, der har været cheftræner i både Virum-Sorgenfri og Lyngby.

”Jeg fik for et par måneder siden en henvendelse fra VSB’s næstformand, Kenneth Reeh, om jeg ville påtage mig at finde emner og kontakte dem, og det ville jeg naturligvis gerne. Jeg mødte stor opbakning, og alle glæder sig til kampen”, fortæller Hasse Kuhn.

På holdet er navne som brødrene Mikkel og Anders Amstrup, Jesper Duelund, Rasmus Marvits, Kasper Kristensen, Dan Juel, Thomas Max Hansen, Jacob Josephsen, Morten Pedersen, Martin Stouhal, Oskar Reeh, Nicolai Dawall og John Reinhardt. Desværre har Allan Møller, John Helt og Thomas Rytter meldt afbud.

Hasse Kuhn er træner, og han får ved sin side Mikkel Beckmann og Thomas Kristensen, der begge er trænere i Lyngbys førsteholdstrup. Thomas Kristensen spiller dog første halvleg for landsholdet.

Der er begrænset tilskuerkapacitet, og der kan ikke købes billetter ved indgangen. Læs på vsb-fodbold.dk, hvordan du bestiller billet til 50 kr.

Lørdag bliver én lang fest for klubbens medlemmer, forældre og tidligere medlemmer. Programmer starter kl. 11 med internt medaljestævne for de yngste årgange, og kl. 12 åbner DBU Tour underholdningsbanen.

Kl. 13 er derTeqball turnering, og samtidig flæjtes der op til kampen i serie 2 mellem Virum-Sorgenfri og Hareskov.

Siden følger officielle taler og en stor straffesparkkonkurrence, og kl. 16 er der kamp mellem DBU All Star landsholdet for kvinder og et kombineret fra Virum-Sorgenfri og Lyngby. All Star holdet byder på mange legender med i alt mere end 1.200 landskampe.

Dagen slutter med musik i teltet til kl. 22.