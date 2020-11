Virum Skole arbejder med Børnenes U-landskalender: Rettigheder for børn - og kaffebønner

Fysiske øvelser

"Jeg synes det er essentielt for eleverne, at de lærer om deres rettigheder. Skolen er i høj grad en boglig dannelse, men det er mindst lige så vigtigt, at de lærer noget om verdenen omkring sig og lærer det på en måde, som er relaterbart for dem," siger spejderen Nanna Christiansen i en pressemeddelelse fra Unicef.