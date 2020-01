Virum Bibliotek udvides til mere end dobbelt størrelse

Det siger kultur- og bibliotekschef Jeppe Bjørn.

"Vi vil meget gerne give brugerne af biblioteket i Virum en biblioteksfaglig betjening," siger han.

Ifølge ham er biblioteket meget brugt, dog primært til afhentning af materialer, som brugerne har bestil over nettet. Flere bruger også biblioteket som et sted at tage ophold, når de fx venter på børn, der træner.

"Vi oplever et stigende udlån, hvad der giver os medvind, politisk opbakning og interesser for biblioteket," siger Jeppe Bjørn og tilføjer, at letbanebyggeriet også har betydning for, at man ønsker at udvide biblioteket i Virum.

"Vi har en frygt for, at folk måske får sværere ved at kommer til Stadsbiblioteket, når letbanebyggeriet for alvor går i gang i Lyngby. Også af den grund vil vi gerne opgradere i Virum, så der både bliver mere plads, hyggeligere at være og flere materialer," siger han.

Ombygningen af Virum Bibliotek er gået i gang og forventes færdig i februar. Biblioteket er lukket til slutningen af januar.

I forhold til bemanding melder biblioteket ud senere.