Virtuelt foredrag om alle fortræffelighederne ved tang

Nu starter de populære livestreamede naturvidenskabelige foredrag igen på Lindegaarden.

27. oktober kl. 19-21 handler det om tang.

Seniorforsker i marin økologi, Annette Bruhn, fortæller om den nye forskning, der viser, at tang også kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer inden for sundhed, fødevarer, klima og miljø.