Ville sælge stjålen cykel: 19-årig sigtet for hæleri

En 37-årig mand fra Virum anmeldte tirsdag kl. 17.14, at hans cykel, som var blevet stjålet, nu var sat til salg på Den Blå Avis. Efter dialog med Nordsjællands Politi aftalte den 37-årige anmelder, under foregivelse af at ville købe cyklen, at mødes med sælgeren af cyklen klokken 20 i Lundtofteparken.