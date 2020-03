Vild med dans: Fortunen klar med ny omgang Dinner and Dance

Thomas Evers Poulsen er ikke bare en eminent danser kendt fra Vild med Dans. Han er er i det hele taget grund glad for sang og musik og heller ikke bange for selv at gribe mikrofonen og synge for.

Nu kan du opleve ham sammen med sit band, når restaurant Fortunen inviterer til Dinner and Dance 20. marts. Og man behøver bestemt ikke at vær én garvet danser for at møde op. Det vigtigste er at man synes det er sjovt.