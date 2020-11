Vil ikke købe udenlandske spillere for at komme i Elitedivision

Hans Stentoft og Ulrik Bølling tabte 1. herredouble, men sejren på 4-2 kom i hus, da Frederik Nymann og Muslim Zauerbekov vandt 2. herredouble efter en sand gyser. 4-6 7-5 og 10-7 i match tiebreak lød cifrene på.

Sejren betyder, at Virum-Sorgenfri med 16 point ligger i toppen af 1. division sammen med Rødovre og B93 og foran KFUM med 14 og Hillerød med 13 point.

Der er dog intet ønske om at rykke op i Elitedivisionen. Forskellen mellem de to rækker er kolossal, og da Virum-Sorgenfri ikke er interesseret i at købe sig til tilgang af svenske eller tyske spillere, foretrækker klubben at blive i 1. division. I hvert fald indtil man har opfostret egne talenter eller får naturlig tilgang udefra.