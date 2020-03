Lyngby-Taarbæk Kommunes standard for betalingsbetingelser er normalt 30 dages betalingsfrist fra fakturadato, hvis ikke andet er aftalt.

Vil holde fast i leverancerne: Kommunen betaler sine regninger meget hurtigere nu

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt midlertidigt at fremrykke betalingen af fakturaer til leverandører for at holde fast i sikre leverancer i en usikker tid