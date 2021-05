Borgmester Sofia Osmani demonstrerer online-løsningen med det interaktive kort, hvor man kan kommentere på visionen for fremtidens Lyngby. Pressefoto Foto: Ole Lund Andersen

Vil høre din mening: Hvordan skal Lyngbys centrum være i fremtiden?

Lyngby-Taarbæk Kommune har udkastet til visionen for 'Fremtidens Kongens Lyngby' klar og opfordrer alle til online at give deres mening om, hvordan centrum skal udvikle sig

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder på en vision for fremtidens Kongens Lyngby, som i forbindelse med udviklingen af byen og letbanearbejdet også står over for en række nye klimatilpasnings- og byrumsprojekter.

I efteråret 2020 blev Lyngbys borgere spurgt om, hvad de forventer af fremtidens Kongens Lyngby i en online-borgerdialog. På baggrund af næsten 200 besvarelser har kommunalbestyrelsen arbejdet med de forskellige input, så der nu ligger et udkast til en vision klar.

Og nu opfordres alle til online at give feedback på visionen, der skal sætte retning for, hvordan fremtidens Kongens Lyngby kommer til at se ud.

Ud over at kommentere på den samlede vision, er der også mulighed for, at bidrage med idéer til, hvordan visionen realiseres konkrete steder i byen, skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse.

FAKTA Fremtidens Kongens Lyngby

Fremtidens Kongens Lyngby dækker over en række anlægsprojekter i centrum, som skal igangsættes over en årrække blandt andet i forbindelse med letbanearbejdet.

Udviklingsplanen omfatter store dele af byen, og inkluderer bl.a. klimatilpasning langs fæstningskanalen, byrum på Klampenborgvej og ved Jernbanepladsen og fremtidige private investeringer i byen.

De første projekter udføres tidligst i 2023, og indtil da arbejdes der på en udviklingsplan i samarbejde med eksterne rådgiverteams og Realdania. Klik på interaktivt kort Det gør man via et interaktivt kort, hvor man kan klikke sig ind på for eksempel Klampenborgvej, Jernbanepladsen og Lyngby Torv.

De online-input, kommunen modtager, vil blive taget med i politikernes videre arbejde med visionen, som forventes endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i slutningen af juni.

"Lyngby Centrum er den bydel vi alle er fælles om, uanset hvor i kommunen vi bor - og derfor er det også afgørende for os, at vi får borgernes input til visionen for fremtidens bycentrum. Vi har lavet et udkast på baggrund af de input vi allerede har fået, men vi er spændte på at se, om retningen holder, og om der er andre og nye perspektiver, vi mangler at få med," udtaler borgmester Sofia Osmani i pressemeddelelsen.

"Derfor håber jeg, at alle der bruger byen og har en holdning til udviklingen, kommer på banen. For det er nu, der er mulighed for at få indflydelse på, hvordan den endelige vision skal se ud," fortsætter hun.

Man kan finde indgangen til online-dialogen via kommunens hjemmeside www.ltk.dk. Dialogen er åben til 2. maj.