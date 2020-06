Vil du vide, om du har været smittet? Tag Covid-19 antistoftest på apoteket i Bagsværd

Skulle en test vise, at kroppen har dannet antistoffer mod coronavirus, ved forskerne endnu ikke, om det betyder, at man er immun over for sygdommen, herunder effekten og varigheden af eventuel immunitet. Baggrunden er, at det er en ny sygdom og data er begrænsede.

Derfor er det vigtigt at påpege, at man stadig - selv med en positiv antistoftest - skal overholde restriktionerne i samfundet om hygiejne og social afstand. Men testen kan give en afklaring på, om man har været smittet med coronavirus og dermed være med til at afdække mørketal, hvilket kan gavne forskningen og i sidste ende samfundet.