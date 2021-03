Carit Falch har haft meget at juble over i årets første måneder, og nu er overlevelse i Superligaen inden for rækkevidde. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Send til din ven. X Artiklen: Vikaren fik styr på klassen: Stort interview med Carit Falch Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vikaren fik styr på klassen: Stort interview med Carit Falch

Carit Falch kom lidt hovedkulds ind i jobbet som cheftræner for Lyngby Boldklub, men fik på kort tid skabt gode resultater på banen, fællesskab på holdet og selvtillid hos den enkelte spiller. Fremtiden tegner lys, men er det for sent til at redde livet i Superligaen?

Det Grønne Område - 23. marts 2021 kl. 18:30 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen

En superligaklub er ikke en lille bolcheforretning, men en mellemstor dansk virksomhed. Det bliver jeg klar over ved et besøg i Lyngby Boldklubs klubhus fredag eftermiddag efter endt træning for både superligaholdet og akademiholdene.

Alle kontorer er bemandet med travle chefer, sælgere, PR- og kommunikationsmedarbejdere og andre administrative medarbejdere, og i restauranten sidder trænerne sammen i mindre grupper og diskuterer dagens træning og fremtidige opgaver.

Fem trænere, tre fysioterapeuter, en læge og en holdleder er tilknyttet superligaholdet med de 27 kontraktspillere. 17 trænere er ansat på Lyngbys fodboldakademi, hvortil kommer en halv snes fysioterapeuter, sportslige ledere og scouts.

Så alt i alt har Lyngby Boldklub A/S ca. 65 ansatte på lønningslisten.

Kom med på et afbud I et af kontorerne sidder Carit Falch og arbejder koncentreret foran sin computer. Uden sin ellers obligatoriske kasket på hovedet, så det tager lige et par sekunder at genkende ham.

Det er ham, jeg er kommet for at besøge for at få opskriften på, hvordan han har forvandlet superligaholdet fra et taberhold til et vinderhold.

Først skruer vi lige tiden otte måneder tilbage.

Den 1. juli 2020 tiltrådte Carit Falch som cheftræner for Lyngby Boldklubs U19-hold. Han fik sat skik på holdet, der var ubesejret i de seneste 10 kampe, da corona afbrød sæsonen.

I slutningen af november blev Carit Falch hidkaldt som midlertidig træner for superligaholdet som afløser for cheftræner Christian Nielsen, der under en træning havde fået en bold i ansigtet og efterfølgende måtte sygemeldes med hjernerystelse.

En måned senere blev Christian Nielsen fyret og Carit Falch udnævnt til permanent cheftræner.

-Hvor stort kendskab havde du til spillerne, da du tiltrådte?

"U19-holdet har et tæt træningssamarbejde med superligaholdet, så jeg havde set holdet til både træning og i kampe, og jeg kunne konstatere, at det var dygtige spillere, men at de manglede selvtillid og tillid til hinanden på banen. Så der var grundlag for forbedring".

Tro mod konceptet Noget af det første, Carit Falch indførte, var et nyt spilkoncept: Højt aggressivt zonepres, hurtigt fremadrettet kombinationsspil og målsøgende.

"Det var det koncept, jeg havde indført på U19-holdet, og det koncept tror jeg på".

Næste opgave var at skabe fællesskab på holdet og selvtillid hos den enkelte. Spillere som Mathias Hebo, Marcel Rømer og Kevin Tshiembe havde i lang tid ikke troet på egne evner. Kevin Tshiembe i så høj grad, at han sad mere på udskiftningsbænken end spillede på banen. Carit Falch valgte at satse på Kevin Tshiembe som fast makker med erfarne Kasper Enghardt i midterforsvaret, og parret viste i årets første to måneder spil af høj klasse.

"Det er vigtigt at skabe et fællesskab og få det til at blomstre. Fællesskab er baseret på tillid til hinanden, hvor alle kender deres rolle på banen og samtidig ved, hvad sidemandens rolle er. Det er også med til at styrke spillernes udvikling", forklarer Carit Falch.

Løber solen sort Tidligere leverede spillerne en fin indsats i 1. halvleg, men faldt sammen efter pausen. Det er - bortset fra i kampen mod Brøndby - slut nu.

-Er spillerne kommet i bedre træning under dig?

"Der bliver i hvert fald trænet meget intenst, og det kommer til udtryk i kampene. Før årsskiftet lå Lyngby i bunden i Superligaen med hensyn til at løbe flest højintense meter og sprint, nu ligger holdet på en klar førsteplads. Så den fysiske form er på plads", siger Carit Falch, der også kan leve med, at spillerne begår fejl, hvis de bare løber nok og arbejder hårdt nok.

"Fejl er en del af processen. Spillerne skal turde lave fejl, og jeg viser stort set aldrig videooptagelser med fejl for mine spillere. Så vidt jeg kan huske, har jeg kun vist en fejl fra Brøndby-kampen, fordi den var principiel".

Satser på de unge Carit Falchs indtog som cheftræner har været godt for de fleste, men har også kostet enkelte spillere en plads på holdet. Nicolai Geertsen fik at vide, at han ikke skulle forvente megen spilletid og skiftede derfor til FC Helsingør, og Frederik Winther, der sidste år blev solgt til tyske Augsburg for 10 millioner kroner, men spiller på lejekontrakt i Lyngby frem til sommer, er blevet henvist til bænken.

"Mange har spurgt, hvorfor jeg ikke har Frederik i startopstillingen. Mit modspørgsmål er: Hvem ville du tage ud? Og så må jeg bare sige, at han har taget det fantastisk og leverer en topprofessionel indsats til træning", siger Carit Falch, der også er blevet kendt for at give helt unge spillere af egen avl chancen på superligaholdet.

"Klubbens filosofi er, at vi skal udvikle vores egne talenter til førsteholdet, landsholdet og udlandet, og det er også min filosofi. Unge ambitiøse talenter skal have chancen, hvis de er gode nok. Og så er det ligegyldigt, om de kun er 16 eller 17 år".

Den indstilling har gjort Emil Kornvig til stamspiller og givet debut til bl.a. Lauge Sandgrav, Willads Delvin og Jakob Vadstrup.

-Hvem skal vi holde øje med i fremtiden?

"Unge Lauge Sandgrav er en stærk offensiv midtbanespiller. På midtbanen trænger Lucas Hey og Casper 'Dani' Winther sig på, og U19-Ligaens topscorer Lucas Ørneborg er en målfarlig herre. Jakob Vadstrup er et godt bud som venstre back, og det samme er Thor Høholt som stopper eller back. Willads Delvin kan spille både kant og 10'er, og så kan Filip Panjeskovic, der er tilbage efter sin knæskade, udfylde rollen som både stopper og højre back. Vi har et fantastisk kuld, som jeg håber, vi kan holde på".

Forstærkninger -Hvad kan forbedres på holdet?

"Alt kan forbedres. Flere mål er et indsatsområde. Vi skal skabe flere chancer - og udnytte dem. Og så skal vi levere endnu bedre pres og modpres".

Har du ønsker til forstærkning?

"I første omgang vil jeg bare gerne have Frederik Gytkjær tilbage på holdet efter hans langvarige skade, og så vil jeg gerne have en ægte angriber, der kan score mål. På venstre back er vi udfordret, fordi Brian Hamalainen er langtidsskadet, men heldigvis er Adam Sørensen snart tilbage på toppen efter sin lange skadesperiode. Og så vil jeg gerne have flere erstatninger at sætte ind, hvis centrale spillere bliver skadet eller solgt. Klubbens scouts er konstant på udkig, og vi har kontakter i hele Europa.

Det er vigtigt, at vi er ude i god tid og ved, hvilke profiler, vi vil have, inden transfervinduet åbner til sommer. Uanset om vi er i Superligaen eller 1. division. I vinterens transfervindue var Lyngby alt for sent ude, og det skal ikke gentage sig. Vi har allerede emner i kikkerten, og så er vores akademispillere naturligvis med i overvejelserne", siger Carit Falch.

Det er dansk kvalitet Carit Falch erkender, at det trods den stigende formkurve kan ende med nedrykning til 1. division.

"Klarer vi den ikke, er det ingen katastrofe. Vi fortsætter ad samme spor, men selvfølgelig vil det blive sværere at lokke store navne til Lyngby i 1. division. Bliver vi i Superligaen, har vi potentialet til at komme i midterfeltet i næste sæson. Det kræver dog et nyt Lyngby Stadion, ellers knækker det.

Og så vil jeg da lige tilføje, at Lyngby er en af de få klubber, der har danske ejere og udelukkende danske spillere i truppen. Jeg vil ikke pege fingre ad andre, men glæde mig over, at klubben er en danskejet virksomhed med sunde værdier".