Børnene på Lindegårdsskolen må dele deres nye grønne områder med resten af byen uden for åbningstid. Foto: Frank S. Pedersen

Vidste du det: Boldbanerne på skolerne er åbne for alle

Naboerne bliver ikke hørt, men brugerne skal stadig opføre sig ordentligt og overholde reglementet

07. september 2020

Det kan godt være, at det tidligere har været lidt uklart, om man uden videre kunne trille en bold på folkeskolernes område, når ikke skolerne selv brugte dem.

"Der er egentlig ingen anledning, vi vil bare gerne minde borgerne om, at de kan bruge skolernes grønne områder til motion og lignende," fortæller Mette Schmidt Olsen (Kons.), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Så nu har kommunalbestyrelsen hvisket uklarhederne bort og inviterer indenfor til selvorganiseret bevægelse, som det åbenbart også hedder.

Politikerne vedtog på deres seneste møde at give embedsmændene lov til at fortælle vidt og bredt, at boldbanerne på Virum Skole, Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole er til fri afbenyttelse udenfor skolernes åbningstid.

Det samme gælder egentlig for Engelsborgskolen, men banen her er også en del af Fritidsklubben Baunes arealer, der derfor fortsat har fortrinsret.

FAKTA Ordensreglerne

Ved brug af skoler, skolegårde og udearealer skal du udvise almindelig god opførsel og vise hensyn over for de andre brugere samt naboerne til skolerne.

Indtagelse af alkohol eller andre euforiserende stoffer er ikke tilladt.

Skolen, skolegården og alle udearealer på skolen er røgfri.

Du skal rydde op efter dig selv og sørge for, at udemøbler og mål m.m. sættes på plads efter brug, så de er klar til de næste brugere eller skolens elever.

Der må ikke anvendes elektronisk forstærket musik i skolegården eller på udearealerne, da dette kan forstyrre naboerne.

Skolens ledelse eller Center for Arealer og Ejendomme kan i forbindelse med arrangementer på skolen give tilladelse til anvendelse af musikanlæg.

Knallerter, scooter eller andre motoriserede køretøjer må ikke medbringes i skolegården eller på skolens udearealer.

Skolen, skolegården og skolens udearealer skal forlades senest kl. 22:00.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune Med skraldespande Den selvorganiserede del er i virkeligheden det samme som den uorganiserede brug. Idræts- og andre foreninger er i forvejen en del af et større reserveringssystem til kommunens faciliteter, men de omtalte skoleområder kan ikke kan reserveres og indgår ikke i fordelingen af træningstider.

Selv om det i virkeligheden ikke er noget nyt, så giver kommunalbestyrelsens beslutning om at synliggøre områdernes offentlighed også anledning til at opsætte skraldespande for 48.000 kroner. Og selvfølgelig skal de uorganiserede brugere også opføre sig ordentligt, så kommunen sørger også for at slå ordensregler for anvendelsen af områderne op. Regler der svarer til eksisterende ordensregler for anvendelse af skolegårde og andre udearealer på skoler.

Undtagelserne Men hvad så med de skoler der ikke er nævnt? Ja, her gælder jo sådan set de samme regler, men på grund af særlige forhold er de ikke kommet med i synliggørelsen.

På Fuglsanggårdsskolen og Virum Gymnasium bruges græsbanen i høj grad af Virum Gymnasium og er desuden stillet til rådighed for fodboldklubben B82 Virum. Klubben har fået dispensation fra DBU til at afvikle kampe på banen ud fra banens nuværende standard, som ikke kan opretholdes hvis den belastes mere.

På Sorgenfriskolen dækker græsarealet for tiden over to områder i kommuneplanen og indgår i den igangværende revision af Kommuneplan 2017.

Taarbæk Skole har slet ikke et område som de ovenstående tilknyttet skolen.

Ingen høring Det kan let tænkes, at kommunens satsning på at andre end skoleeleverne skal bruge områderne betyder, at de bliver brugt mere. Men det er ifølge forvaltningen ikke nok til formelt at høre eller orientere naboerne.

Dog vil det blive undersøgt, om der skulle foreligge aftaler med enkelte grundejeforeninger, som kræver særskilt dialog, og eventuel tilpasning af ordenregler for anvendelse af det enkelte udeareal.