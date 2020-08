Vidner søges: Politiet forbinder bilbrand med skuddrab

Fredag kl 22.52 blev beredskabet kaldt ud til en bilbrand i Hvidegårdsparken. Her var en Mercedes omspændt af flammer, da brandfolkene nåede frem, og fik slukket branden.

I forvejen var en stor hvid Mercedes efterlyst i forbindelse med et skuddrab i Søborg tidligere på aftenen, og politiet var ikke længe om at kæde de to ting sammen.