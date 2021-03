Video: Vi er blååå - vi er hvide

At se den musikvideo om Benny Andersen By, som Martin Jantzen og Chilli Chicks har lavet i samarbejde med Søren Bundgaard, Lone Selmer og Peter Clausen, er som at få et kig ind i en helt anden tid - og verden. Det meste er filmet i 2020, og før end der var noget, der hed corona. I hvert fald i Danmark.