Send til din ven. X Artiklen: Video: Borgmester med kreativ opfordring om at følge corona-anbefalingerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Borgmester med kreativ opfordring om at følge corona-anbefalingerne

Sofia Osmani kommer med et kreativt indspark for at få borgerne til at følge anbefalingerne i en tid, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er hårdt ramt

Det Grønne Område - 18. november 2020 kl. 16:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Det store antal smittede borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune får borgmester Sofia Osmani til at gribe til utraditionelle midler. Borgmesteren har fundet sin kreative side frem og lavet en video henvendt til kommunens borgere med en opfordring om at følge anbefalingerne. Det Grønne Område bakker gerne op om det gode budskab i en tid, hvor der er brug for det. Så du kan se video i bunden af artiklen. Videoen er allerede gået viralt i lokalområdet. Sofia Osmanis opslag med videoen er i skrivende stund liket af over 400 personer, og den er delt over 200 gange.

Smittetallene Lyngby-Taarbæk Kommune er landets tredjehårdest ramte kommune, når man ser på antallet af smittede per indbygger, viser tirsdagens tal fra Statens Serum Institut. Lyngby-Taarbæk Kommune er kun overgået af Brøndby og Herlev. "Vi har haft et relativt lavt smittetryk i kommunen, men tallene viser, hvor hurtigt det kan ændre sig. Med de aktuelle smittetal er det derfor også ekstra vigtigt, at alle er opmærksomme på afstand og hygiejne i dagligdagen. Og at man begrænser kontakter både i arbejdsregi og privat," siger hun og fortsætter: "I kommunen vil vi som en stor arbejdsplads også tage yderligere forholdsregler til at forebygge smitteudbredelse på arbejdspladserne. Det er dog vigtigt, at vi fortsat som kommune kan levere kerneydelsen og overholde de aftaler, vi har med borgerne omkring hjælp, tilbud og aktiviteter, da det ofte er mindst lige så vigtigt som at forebygge Covid19-smitte," siger hun.

Unge og uddannelse I Lyngby-Taarbæk Kommune er de smittede er mellem 9-79 år med en hovedvægt af smittede i aldersgruppen 20-29 år. Smitten er udbredt i hele kommunen, dog med en koncentration omkring uddannelsesinstitutionerne. På DTU er der smitteudbrud, og kommunen er i løbende kontakt med DTU - og de andre uddannelsesinstitutioner - for at koordinere tiltag vedrørende smitten. Det oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune til Det Grønne Område. En række af de smittede har tilknytning til de kommunale arbejdspladser, idet der er smitteudbrud på en række plejecentre og Trænings- og rehabiliteringscentret, hvor sammenlagt 16 borgere er smittet.

Der er også et smitteudbrud på et værested og støttecenteret Magneten. Det har blandt andet medført, at smitten er udbredt blandt flere borgere privat, på kommunens botilbud med flere. Det har blandt andet medført, at cafeen på stadsbiblioteket er lukket, fortæller kommunen.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Det grønne område - Borgmester Interview om coronanbefalingerne her i stedet

relaterede artikler

Corona aflyser årets juletræstænding på Lyngby Torv 15. november 2020 kl. 12:15

Smitteudbrud på botilbud: Meget få oplever symptomer 15. november 2020 kl. 12:15

Corona: Demonstration ved Marienborg 12. november 2020 kl. 17:00