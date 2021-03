Foto: Jens Wollesen

Video: Bliv meget klogere på fremtidens biler

Det Grønne Område har i den kommende uge premiere på en helt ny bilguide og en podcast, der blandt andet sætter fokus på hvad den elektriske bilverden har at byde på lige nu.

Det Grønne Område - 20. marts 2021 kl. 08:36 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Skal den gamle bil snart på pension? Går du og overvejer at skifte til en elbil? Eller er du bare generelt helt vild med biler, så glæd dig til at DGO sætter spot på biler i vores nye bilguide og podcasten "Helt Elektrisk".

Bilmarkedet er i den grad under udvikling i øjeblikket, hvor både hybrid- og elbiler vinder mere og mere frem. Men hvad er fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Det og meget andet om biler kan du blive meget klogere på i magasinet Nordsjællands BilGuide, som følger med den kommende udgave af Det Grønne Område. Samtidig lancerer vi også en podcast med titlen: Helt Elektrisk", der vil stille skarpt på relevante emner for dem der har bil, skal have bil eller bare elsker biler. Tom Carstensen er vært på podcasten og gæster i studiet er FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen og redaktør på DGOs BilGuide, Sean Fitzgerald Coard.

Tid til en prøvetur I månedsvis har der været lukket for besøg hos byens bil-huse, og en stor del af den private bilpark har har været parkeret i garagen, fordi arbejdet er blevet klaret hjemmefra.

Men nu er dørene åbnet igen, og man behøver ikke længere at nøjes med at se på udstillingsbilerne. Nu kan man rent faktisk få lov til at sætte sig bag rettet og tage en prøvetur.

"Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er et godt tidspunkt at udskifte sin gamle bil netop nu. Der er mange nye bilmodeller på markedet, og bilafgifterne er kommet pa plads," siger motorredaktør Sean Fitzgerald.

