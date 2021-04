Videnskabsfestival for børn og voksne: I morgen starter Forskningens Døgn

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Under normale forhold med cirka 700 events og foredrag og mere end 70.000 besøgende rundt omkring i landet. I år foregår de fleste arrangementer dog online.

"Sidste år måtte vi desværre aflyse festivalen, så jeg er rigtig glad for, at det lykkes i år og selvom om langt de fleste arrangementer vil foregå online, så giver Forskningens Døgn stadig mulighed for at få masser af oplevelser, der alle står i videnskabens tegn på spændende og anderledes måder for både børn og voksne".