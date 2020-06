Vidensbyens nye navn er det interntionalt mere mundrette Science City Lyngby.

Vidensbyen får et nyt og internationalt klingende navn - og beholder kaldenavnet

Science City Lyngby er det nye navn, men man beholder dog kaldenavnet Vidensbyen, og nu bliver der rettet skærpet fokus på at udvikle et innovationsdistrikt.

Det Grønne Område - 25. juni 2020 Af Lars Schmidt

Efter otte år som Lyngby-Taarbæk Vidensby - i folkemunde Vidensbyen - skifter man nu navn til det noget mere internationalt klingende Science City Lyngby. Kaldenavnet Vidensbyen fortsætter man dog med at bruge.

Med navneskiftet følger også et nyt og skærpet fokus for Vidensbyen, hvis vision er at gøre Lyngby-Taarbæk til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab.

Det nye, skærpede fokus betyder, at Vidensbyen nu går efter at udvikle et innovationsdistrikt, så Vidensbyens identitet og position i den globale konkurrence bliver styrket.

"Vidensbyen falder godt i tråd med, hvad det er, vi vil med det her samarbejde, nemlig at dele viden på tværs af virksomheder, kommune og vidensinstitutioner. Men vi savnede et navn, som kunne positionere os bedre - både lokalt og globalt," siger Marianna Lubanski, som er direktør i Vidensbyen.

Offentlige-private samarbejder Science City Lyngby skriver Vidensbyen ind i en samlet skare af privat-offentlige samarbejder i Danmark, som blandt tæller Copenhagen Science City, Ørestad Innovation City, Frederiksberg Science City - og nu også Science City Lyngby. Samtidig skriver det nye navn Science City Lyngby sig også ind i et globalt netværk af science cities fra Stockholm Science City, Oslo Science City og andre.

"Ved at redefinere hvem vi er, hvad vi vil og hvor vi er på vej hen, skaber vi en platform, der forhåbentlig hjælper os med at styrke brandet Science City Lyngby," siger Marianna Lubanski, og fortsætter: "Globalt kender man begrebet Science City, vi taler os derfor ind i en international genkendelig kontekst overfor de globale målgrupper, vi gerne vil nå."

Netværk Bag det nye navn ligger et stort arbejde fra Vidensbyens Netværk for Kommunikation, der det sidste år har taget del i arbejdet med at finde et navn, en kernefortælling og brandstrategi som understøtter Science City Lyngbys fortsatte udvikling.

Vidensbyens primære formål er at hjælpe Lyngby-Taarbæk Kommune og lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner med at skabe innovation og vækst - og dermed at sikre et internationalt konkurrencedygtigt bymiljø.

Det gør man blandt andet ved at skabe samarbejder mellem de tre parter og opretholde stærke netværk i byen, så den viden, der produceres lokalt, kommer alle til gode - ikke mindst borgerne.

Innovationsdistrikt

En af Vidensbyens strategiske mål er at udvikle et innovationsdistrikt, hvis formål er at styrke Vidensbyens identitet og position i den globale konkurrence om tiltrækning af talent og virksomheder. Formålet med et innovationsdistrikt er at skabe vækst og udvikling.

Fremover skal der være skærpet fokus på udvikling af iværksættermiljøer og inkubatorer, der hjælper opstartede virksomheder, og som kan være med til at styrke Lyngby og omegn som en universitetsby i verdensklasse.

"Globale udfordringer på områder som klima, sundhed, bæredygtighed og mobilitet kræver nytænkning og nye løsninger. Vores ambition er i fællesskab at skabe et verdensklasse økosystem for uddannelsesinstitutioner, virksomheder, talenter og iværksættere på alle niveauer," siger Marianna Lubanski og slutter:

"Inden for få kvadratkilometer finder man det højeste antal iværksættere og en af de bedst uddannede byer i Danmark, store videnstunge virksomheder, en levende handelsby og globalt talent, der arbejder tæt sammen om at udvikle viden, talent, teknologi og løsninger til en bæredygtig fremtid."