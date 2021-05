Tag på besøg i verdens ældste forlystelsespark Bakken og få et unikt blik bag facaden 27. maj. Pressefoto

Viden og vin: I aften kan du komme på besøg i den gamle rutschebanes hemmelige have

Bliv klogere på, hvordan Bakkens gamle vartegn og legendariske forlystelse virker ved en rundvisning i eftermiddag den 27. maj

Det Grønne Område - 27. maj 2021 kl. 10:30 Kontakt redaktionen

Kom på besøg i verdens ældste forlystelsespark Bakken og få et unikt blik bag facaden, når Bakken og Science City Lyngbys Netværk for kommunikation inviterer til Viden & Vin i den gamle rutsjebanes have.

"Det helt specielle sted midt på Bakken er hjemsted for mange minder og historier. Som noget helt unikt kan du komme med ind i den gamle rutsjebanes hemmelig have og høre sjove historier om den gamle rutsjebane og møde den folkekære figur Pjerrot," skriver Science City Lyngbys Netværk for kommunikation i en pressemeddelelse.

Arrangementet løber af stablen torsdag 27. maj kl. 17.00 til 18.30. Der er begrænsede pladser til arrangementet og tilmelding er nødvendig og kan ske via billetto.

Arrangementet Viden & Vin udspringer af Science City Lyngbys Netværk for kommunikation, som Det Grønne Område er en del af.

Idéen bag er at invitere borgere inden for hos Lyngby-Taarbæks mange virksomheder og organisationer.

Til Viden & Vin kan man den sidste uge i hver måned blive klogere på, hvad der gemmer sig bag murene i Lyngbys virksomheder og høre om aktuelle projekter, ny forskning, lokal erhvervsudvikling, spændende opdagelser eller store begivenheder, mens man altså nyder et glas vin.Jk

