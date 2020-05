Viden & Vin går online igen i morgen: Hør om de tre højhuse i Sorgenfri - og nyd et dejligt glas vin

"Vi skal se de nyrenoverede lejligheder og høre arkitekterne fortælle om overvejelserne bag det hædrede renoveringsprojekt. Sorgenfrivang II blev i 2017 nomineret til Renover Jubilæumsprisen, som er stiftet med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der viser vejen for, hvordan man bedst opdaterer den eksisterende bygningsmasse i Danmark på en bæredygtig måde," fortæller Pil Beider Kleinschmidt, projektkoordinator i Vidensbyen.

"Det er gratis at deltage. Alt du skal gøre er at sidde klar torsdag den 14. maj kl. 17 foran din computer eller ipad med et dejligt glas vin. Vidensbyen sender et link til mødet på den samme email-adresse, som du tilmelder dig med på deres hjemmeside," siger hun.