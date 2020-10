Viden & Vin bliver udsat: Sådan tilmelder du dig

Efter en længere pause var de populære Viden & Vin-arrangementer klar til at gå live igen torsdag den 29. oktober. Arrangementet er dog udsat nogle uger. Og på grund af coronarestriktionerne gøres det til et onlinearrangement.

Har man købt billet til arrangementet torsdag den 29. oktober, får dman billetten refunderet automatisk. Online Viden & Vin er nemlig gratis - til gengæld skal man selv sørge for et godt glas vin.

Sinatur Hotel & Konference, bestående af seks danske hotel- og konferencesteder i naturskønne omgivelser, har med en ambitiøs bæredygtighedsindsats sat sig for at blive Danmarks første CO2-positive hotelkæde. Et af de hoteller er Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, som byder borgere indenfor til en digital omgang Viden & Vin.

Hotellet har omstillet store dele af den daglige drift i ambitionen om at nå målet som et CO2-positivt hotel i 2030. I dag køber Frederiksdal Hotel næsten udelukkende ind hos danske landmænd. Gæsterne får friske råvarer og samtidig sparer hotellet på CO2-udledning fra transporten. Derfor skal man som gæst heller ikke forvente, at der bliver fløjet eksotiske frugter ind fra den anden side af jordkloden. Til gengæld betyder det, at færre tunge lastbiler skal sno sig gennem bøgeskoven ad Frederiksdalvej og ned til hotellet.