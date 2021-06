Viadukten spærres nu igen af for biltrafik: Se her, hvornår det sker

"Nu er turen kommet til at forstærke området imellem disse to arbejder, nemlig langs det grønne areal mellem højhuset og Engelsborghus. På denne strækning skal vi fra slutningen af juni udføre et spunsarbejde både til letbanens linjeføring og som et led i klimasikringen af letbaneområdet. For at få plads til arbejdet og på grund af sikkerheden omkring den store spunsmaskine bliver det nødvendigt at begrænse trafikken igennem viadukten i en periode på cirka to måneder," skriver Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.