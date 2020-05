Snydes for billeder skal læserne ikke. Her en serie billeder fra den fælles 1. maj, som S og SF holdt i 2016 hos 3F på Firskovvej. Fotos: Lars Schmidt

Vi snydes ikke for talen: Den mest stille og mærkelige 1. maj

Viceborgmester Simon Pihl Sørensen holder 1. maj-tale via Facebook og Socialdemokratiets hjemmeside kl. 10.00

Det er passende, at regnen siler ned her til morgen. Passende i den forstand, at inden skal ud og svinge med de røde faner i optog mod Fælledparken.