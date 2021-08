Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Vi skal bevare, men også bygge nyt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi skal bevare, men også bygge nyt

Det Grønne Område - 12. august 2021 kl. 21:30 Kontakt redaktionen

Karen Marie Pagh Nielsen, Ørholm, kandidat KV21 (SF)

LUNDTOFTE Vi skal vedligeholde og bevare værdier, men kommer ikke udenom også at bygge nyt.

Tak til John Tefke for at følge op på mit læserbrev om Lundtofte. Det er dejligt, at vi er enige om, at der er for mange biler i området. Blot en skam John ikke mener, kommunen skal tage initiativer for at løse problemet. Jeg tror på, at byplanlægning skal ske i et samspil med borgere og virksomheder, men hvor kommunen skal forsøge at fremme forslag, der passer ind i en samlet strategi for et større område.

Og så må jeg rette en misforståelse: Jeg mener bestemt, at medborgerhuset og den gamle skole skal bevares. Derimod står det ikke helt klart, om John Tefke selv er enig heri, når han siger at "andre kalder det en bevaringsværdig perle".

Medborgerhuset i Lundtofte er en vigtig del af den gamle landsby med mange kvaliteter og muligheder. Den gamle landsby omkring gadekæret kan i flg. en rapport, som Lundtofte Borgerforening står bag, spores tilbage til vikingetiden. Det er da vildt spændende. Ud over kulturhistorie har området stor rekreativ værdi for mange Lundtofte-borgere, ligesom skoleelever bl.a. bruger området til idræt. Den gamle skole med medborgerhuset har været et samlingssted for børn og ældre alle de 35 år, jeg har boet i området. De bygninger og skolegården med det flotte gamle træ i midten, bør bestemt bevares som et samlingssted til glæde for hele lokalsamfundet. Men bevarelse kræver vedligeholdelse, og det gælder bygningerne, såvel som det grønne omkring den gamle landsbyskole. Jeg skal ikke udtale mig skråsikkert om andres motiver, men det er set før, at man ved at lade et område eller en bygning forfalde opnår, at bygningerne ender med at blive revet ned. Det vil jeg gerne undgå.

John Tefke vil gerne have "ro på" med udviklingen. Det kan jeg egentlig godt forstå, men vi bliver nødt til at tilpasse os, dels den udvikling, som vi ikke så let kan sætte i stå, f.eks. befolkningstilvæksten, dels de beslutninger, som vi selv - eller andre politikere - har truffet, f.eks. letbanen. I stedet for at sætte udviklingen i stå, vil jeg slå et slag for kvalitet i nybyggeri, samtidig med at kultur- og naturværdier bevares.