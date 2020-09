Der bliver flere og flere børn, og daginstitutionerne er langt fra tidssvarende, så der skal både bygges nyt og moderniseres. Arkivfoto: Lars Schmidt

Vi kan ikke undgå en skattestigning: Et budget med store udfordringer

Økonomisk slås Lyngby-Taarbæk ikke kun med udligningsordningen, men også med at kapaciteten på dagtilbudene og plejecentrene skal udvides. Borgmesteren tror ikke, at udfordringerne kan klares uden,

I sin forelæggelsestale ved sidste uges førstehandling af næste års budget brugte borgmester Sofia Osmani (K) mange indledende kræfter på at anskueliggøre, hvor mange økonomiske udfordringer, kommunen har næste år - og årene derefter.

Formålet var tydeligt. Der blev argumenteret for, hvorfor en skattestigning - og ikke besparelser - bliver mere og mere nødvendig.

"Vi mister penge på grund af udligningen. Vores udgangspunkt er, at vi ikke kan betale den ekstraregning til udligningen uden at skulle lave drastiske besparelser eller tage en skattestigning. Der er bred enighed om, at det bliver det sidste, vi gør. Men lige nu ved vi ikke, hvor stor en skattestigning, det bliver. Det afhænger af, om vi får frit lejde til at hæve skatten, eller om vi får en bøde for at hæve skatten," siger borgmesteren til Det Grønne Område:

"I budgetforliget for 2020, hvor alle partier var med, var præmissen, at hvis vi taber penge på udligningsformen, ville vi tage en skattestigning. Det er det, vi kommer til at effektuere i år. Det kan godt være, at det er os, der gennemfører en skattestigning, men det er jo egentlig Folketinget, der beslutter det, for det er dem, der har vedtaget udligningsreformen. Så en skattestigning er trukket ned over hovedet på os af Folketingets flertal," fastslår hun:

"Det er et svært budget med store dilemmaer: skattestigning, udfordringer i forhold til anlæg, mange ubekendte. Det er ikke en walk in the park. Der er ikke rigtigt nogen af os, som oplever, at vi har borgere, som efterspørger mindre service, dårligere vedligeholdte veje og mindre renovering af vores bygninger. Men der skal være en sammenhæng mellem indtægter og udgifter."

Børnene og de ældre Det er nemlig ikke kun udligningen, som koster Lyngby-Taarbæk næste år og årene derefter. Daginstitutionerne er ikke tidssvarende, og kommunen kigger ind i, at kapaciteten på plejehjemmene om få år ikke rækker til det behov, der vil være.

"Det, der udfordrer os meget, er dagtilbudskapaciteten. Vi skal have flere dagsstitutionspladser, fordi vi får flere børn, og vi har institutioner, hvor der ikke er et tidssvarende pædagogisk miljø. Vi har institutioner, som ikke lever op til fremtidens forventninger til dagtlibud. Så vi skal gøre investeringer i bygningsmassen. Ud over det, der er planlagt, skal der bygges yderligere tre daginstitutioner inden for de kommende år," siger Sofia Osmani:

"Vi skal også kigge på plejehjemskapaciteten. Vi er rigtig godt med, men når vi lægger budgetter, gør vi det for en fire-årig periode, og vi skal også se endnu længere frem. Skal du bygge nye institutioner, skal der findes steder til dem. Der skal laves nye lokalplaner, og vi skal sikre os, at vi ejer jorden. Måske skal andre ting flyttes. Og først dér kan vi lave udbud og projektere, inden vi overhovedet kan komme i gang med at bygge. Så vi har brug for en meget lang tidshorisont. Vi skal både kigge på langsigtede løsninger, men også midlertidige."

Mindst 0,4 procentpoint Det kommunale valgår, 2021, ser således ud til at blive et år uden andre gaver end en skattestigning.

"De brede skuldre skal bære. Det er fint nok, at vi skal betale udligning, men det er altså kammet over. Vi betaler én mia. i udligning. Det svarer til hele vores investering i letbanen. Vi kunne betale vores andel af letbanen, hvis vi fik lov til at beholde ét års udligning. Det er vores samlede anlægsbudget over syv år, som vi skal betale på ét år. Bare for at sætte det i perspektiv," siger en ærgerlig Sofia Osmani:

"Det er ærgerligt, at vi er nået dertil, at vi skal hæve skatten, fordi vi ikke har råd til at betale den regning. Hvis vi gerne vil hæve servicen lidt, som det bliver muligt i de kommuner, vi betaler til, skal vi hæve skatten yderligere. Hvor vi ender henne, må være op til de kommende forhandlinger mellem partierne," understreger hun:

"Med en skattestigning vil der ikke være mange, der synes, at vi er gavmilde op til valget. Det gør nærmest fysisk på mig at røre ved skatten. I sidste periode sænkede vi grundskylden. Det var vigtigt for mig, og den kommer vi ikke til at røre ved. Den er låst."

Borgmesteren fastslår, at skattestigningen bliver på indkomstskatten alene, og hun har også et forsigtigt bud på, hvordan stigningen kommer til at se ud:

"Jeg har meget svært ved at forestille mig, at vi kan lukke et budget med en skattestigning, som bliver mindre end 0,4 procenpoint. Det er det absolutte minimum, hvis alt går vores vores vej. Men spørgsmålet er, om det er nok, hvis vi kigger lidt længere ud i fremtiden og ser på det anlægsbehov, der er, og det serviceniveau, vi skal have. Jeg vil helst ikke sætte et loft på endnu. Vi har i dag den 10. laveste skat i landet, så vi har en meget lav skat. Det har vi nok ikke råd til, når vi skal betale så meget i udligning," slutter Sofia Osmani.

