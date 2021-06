Vi har misrøgtet ældreområdet

Vi har et rigtig dedikeret personale, der virkelig gør deres yderste for at være 3 steder på én gang. Det kan ingen, heller ikke vores gode personale. Vi kan ikke være det bekendt, hverken over for de ældre, personalet og eller de pårørende. Det må slutte nu. Hele ældreområdet skal retænkes, der skal tilføres flere midler til området, og der skal helt nye tanker på bordet, der gør op med vanetænkningen. Mindre snak mere handling.

I Venstre vil vi i det nye byråd være helt fremme og vi er klar til at samarbejde med de partier, der ønsker at gøre op med den nuværende haltende ældreomsorg. Så bliver det jo spændende at se, hvem der vil protestere, når vi blandt andet vil fremføre, der skal flere midler til området. Det kan kun gå for langsomt. Det her er for os ikke kun et spørgsmål om at score et par vælgere. I snart mange år har jeg haft min gang blandt de ældre, og jeg kan garantere alle læsere, at det ikke er blevet bedre de seneste år.