Vi bliver hjemme i år - så: 2,2 mio. ekstra til børnenes sommerferieaktiviteter

Kommunen har fået del i den pulje, som Folketinget ekstraordinært har afsat til aktiviteter for børn og unge i sommerferie

I år skal mange familier holde sommerferie i Danmark, og for at gøre den lidt sjovere har regeringen og en række partier i Folketinget ekstraordinært afsat 200 mio. kr. til aktiviteter for børn og unge.