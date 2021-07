Verdensberømt dansk kunstner skaber kunst til LIFE Campus

"Jeg arbejder ud fra en filosofi om, at man skal have et 'open heart' og stille spørgsmål, også ved det åbenbare, som de fleste tager for givet. Det er det, der skaber nye idéer og åbner vores horisont og perspektiv. Det er den måde, hvorpå vi bedst lærer om os selv og omverdenen. På samme måde skal man som beskuer selv have mulighed for at udforske kunstværkerne uden at få fortalt af andre, hvad de viser, og hvorfor de er skabt, som de er," forklarer Jeppe Hein.